Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…

Arzu Balkan ile evli olduğu dönemde eşini aldatan ve bu nedenle şantaja da uğrayan Tamer Karadağlı, o dönemde kameraların karşısında yaptığı, "Eşimden ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasıyla ilgili yıllar sonra açıklamalarda bulundu. Karadağlı, "O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Ama bugün düşünüyorum. Benim kimseye verecek bir hesabım yok" dedi.
'Jülide Ateş'le 40' programına konuk olan Tamer Karadağlı, özel hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Yıllar önce kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan'ı aldattığı ortaya çıkan Karadağlı, Jülide Ateş'in "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.Karadağlı, "Bazen bazı şeyler olur, sonuçlarına katlanırsınız. O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Benim kimseye verecek hesabım yok sadece karıma hesap veririm ve karım bana hesabı sorabilir. Aksi takdirde herkes sizin hayatınıza karışmaya başlarsa herkesin de sizin hayatınıza karışma hakkı olur. Bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum" dedi.
Evlilik sizi neden korkuttu sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Şundan, bundan dolayı demek çok doğru değil. İki ayrı insanın aynı ev içinde birlikte yaşıyor olması beni korkutuyordu. İki insanın aynı evin içinde yaşaması aslında çok zor. Belki de ben kendime güvenemiyorum. Annemle babamın ayrılığından dolayı mı bilmiyorum. Ben bunu sürdüremeyenlerden biriyim."