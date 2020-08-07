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’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi 'ı aldatmıştı…

dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan , katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıllar önce kendisi gibi oyuncu olan eski eşi 'ı aldattığı ortaya çıkan Karadağlı, 'in "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Arzu Balkan’ı aldatmasıyla ilgi sorulan soru karşısında Tamer Karadağlı’nın verdiği cevap herkesi şoke etti. İşte Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf…

Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:43 Son Güncelleme: 7.8.2020 09:48 ABONE OL
Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…

ile evli olduğu dönemde eşini aldatan ve bu nedenle şantaja da uğrayan , o dönemde kameraların karşısında yaptığı, "Eşimden ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasıyla ilgili yıllar sonra açıklamalarda bulundu. Karadağlı, "O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Ama bugün düşünüyorum. Benim kimseye verecek bir hesabım yok" dedi.

Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…

''le 40' programına konuk olan , özel hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…

Yıllar önce kendisi gibi oyuncu olan eski eşi 'ı aldattığı ortaya çıkan Karadağlı, 'in "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.Karadağlı, "Bazen bazı şeyler olur, sonuçlarına katlanırsınız. O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Benim kimseye verecek hesabım yok sadece karıma hesap veririm ve karım bana hesabı sorabilir. Aksi takdirde herkes sizin hayatınıza karışmaya başlarsa herkesin de sizin hayatınıza karışma hakkı olur. Bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum" dedi.

Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…

Evlilik sizi neden korkuttu sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Şundan, bundan dolayı demek çok doğru değil. İki ayrı insanın aynı ev içinde birlikte yaşıyor olması beni korkutuyordu. İki insanın aynı evin içinde yaşaması aslında çok zor. Belki de ben kendime güvenemiyorum. Annemle babamın ayrılığından dolayı mı bilmiyorum. Ben bunu sürdüremeyenlerden biriyim."

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Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…
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