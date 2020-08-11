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: 'nın 47 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği İffet Sütçüoğlu karakteri ile tanına usta oyuncu Birçok tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Fatma Akbay'ın oğlu 'ın ölüm haberi bugün magazin gündemine olarak düştü. 2 gündür oğlu Sadık'tan haber alamadığı için dairesine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 20:51 Son Güncelleme: 11.8.2020 21:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği İffet Sütçüoğlu karakteri ile tanına usta oyuncu Birçok tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Fatma Akbay'ın oğlu 'ın ölüm haberi bugün magazin gündemine olarak düştü. 2 gündür oğlu Sadık'tan haber alamadığı için dairesine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

İki gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

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Son dakika haberi: Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!
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