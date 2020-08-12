Derya Şensoy: Hayatımı sahtekar insanlardan arındırdım

Son dönemin gözde oyuncularından Derya Şensoy, son üç yıldır hayatını değiştirdiğini anlattı. Şensoy, "Kendime farklı bir alan oluşturdum. Salgın döneminde bir ay yalnızdım. Herkes sıkılmaktan yakındı ama bu durum beni etkilemedi. Çünkü kendime yalnız ve güvenli bir dünya kurdum" dedi.ŞENSOY, şöyle devam etti: "Etrafımda gördüğüm olaylardan sıkıldım. Dışarıdaki yapaylıklardan koptum. Hayatımda sahte insanlara ve sahte davranışlara yer yok. Son üç senedir telefon konuşmalarım bile kısaldı. Daha fazla konuşup dedikodu yapmaya vakit ayırmak istemiyorum. Kimsenin hayatını merak etmiyorum."