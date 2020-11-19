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’den eski karısına zehir zemberek sözler: Çıkarcı zalim

, “Evimi gasp etti” diyerek savcılığa şikayet ettiği eski eşi için sert sözler sarf etti: “Oğlumla vakit geçirmemize taş koyan vicdansızın, hakkıma tecavüz eden çıkarcının elini kesen cam olacağım!”

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 19.11.2020 ABONE OL
Özcan Deniz’den eski karısına zehir zemberek sözler: Çıkarcı zalim

ESKİ EŞE SUÇLAMA
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında kılıçlar çekildi! Özcan Deniz, Sarıyer'deki evini gasp etmekle suçladığı Aktan'ı savcılığa şikayet etmişti. Duruma sinirlenen Aktan ise "O ev kanunen benim. Üstelik boşanma protokolüne o maddeyi Özcan koydurdu" diye yanıt vermişti. Deniz, bu kez de eşini oğluyla kendisini görüştürmemekle suçladı.

'UZUN BİR YOL BU'
Deniz, oğlu Kuzey üzerinden eski eşine seslendi: "Korkma oğlum uzun bir yol bu. Zalimin galip gelmeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için. Babam deyip aşkla bakmanı engelleyen, seni bir saniye bile fazla yaşamamın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının elini kesen bir cam olacağım!"

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Özcan Deniz’den eski karısına zehir zemberek sözler: Çıkarcı zalim
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