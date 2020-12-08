Son dakika haberler: Kıvanç Tatlıtuğ, Çağla Şıkel ve Şafak Sezer'i dolandırmıştı! Hakan Şükür ayrıntısı ortaya çıktı

ŞIKEL VE TATLITUĞ DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK MI?

Ünlüleri dolandıran muhasebeci olarak ün yapan Erdal Doğan hakkında kendilerini dolandırdığı iddia edilen oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ'un şikayetçi olup olmadığı ya da bundan sonra bir suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.

Yine Oyuncu, manken ve TV programı sunucusu olan ünlü isim Çağla Şıkel'in de büyük rakamlarda dolandırıldığı belirtilen muhasebeci hakkında bir işlem yapıp yapmadığı bilinmiyor.