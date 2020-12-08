Son dakika... Ünlüleri dolandıran muhasebeciden haber var! Hakan Şükür detayı...

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Sezer tüm bu gelişmelerin ardından hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılınca soluğu savcılıkta aldı. Komedyen, o dönem çalıştığı muhasebecinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Muhasebeci Erdal Doğan'ın daha önce de Kıvanç Tatlıtuğ ve manken Çağla Şıkel'i yaklaşık 4.5 milyon lira dolandırdığını ileri süren Şafak Sezer, suçlunun cezalandırılmasını istedi.





SON DAKİKA HAKAN ŞÜKÜR İLE ABD'DE İDDİASI

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağla Şıkel'i de dolandırdığı iddia edilen muhasebeci Erdal Doğan'ın Amerika'ya kaçtığı öğrenildi. Deneteam Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan'ın Amerika'da FETÖ'cü Hakan Şükür ile birlikte iş yaptığı iddia ediliyor.

İŞTE O İSİM

İşte tartışmaların odağındaki firari muhasebeci Erdal Doğan;