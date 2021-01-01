Nefesler tutuldu beklenen dizi Akıncı başladı! İşte İstanbul'u koruyan kahramanın hikayesi Akıncı ATV ekranlarında!

2021 yılının ilk günü yeni dizi heyecanı! Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği ve Veli Çelik'in yönettiği yeni dizi Akıncı ilk bölümüyle atv ekranlarında başladı. Akıncı'nın fragmanları kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yerini almıştı. Peki, Akıncı dizisi konusu ne ve Akıncı dizisi oyuncuları kimler? Aşağıda, Akıncı dizisinin oyuncuları ve dizi hakkında merak edilen bilgiler yer alıyor. İşte Akıncı ile ilgili tüm detaylar...
Haftalık dizi formatında yayınlanacak olan Akıncı dizisi aksiyon sahneleri ile daha başlamadan büyük ilgi gördü. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimleri oyuncu kadrosunda barındıran dizinin konusu da oldukça ilgi çekici.
Çekimlerine 5 ay önce başlanan ve pek çok tarihi semt ile birlikte farklı dizi platolarında da çalışmalarını sürdüren Akıncı dizisinin ilk bölümü,1 Ocak Cuma günü saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
Akıncı'nın yeni tanıtımı yayınlandı!
Bol aksiyon sahneleri izleyeceğimiz ve heyecanla beklenen NTC Medya Yapım dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik yer alırken, senaristliğini de Hakan Kandal ve Nimet Erdem üstleniyor.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ: BÖYLE BİR DİZİ HAYALİMDİ
"Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkan Akıncı dizisinin başrol oyuncularından Şükrü Özyıldız, uzun zamandır süper kahraman işlerinde izlediğimiz gibi bir yapımın hayalini kurduğunu ve hem kendisinin hem de bütün set ekibinin titizlikle çalıştığını ifade etti.
'AKINCI' DEHA PIRILTILARI TAŞIYAN ÖZEL BİR PROJE'
Atv'de ekran macerası başlayan 'Akıncı' dizisinin oyuncuları, diziyi ve rollerini anlattı.
DiDEM İNSELEL: "Karakterim 'Aylin', süslü, zengin, özgüvenli, kafası tilkiliğe müsait bir kadın. Çatışma ve aksiyon sahnelerinde yer almadığım için çok rahat çalışıyorum. Ama pandemide maskeler yüzünden makyajda zorlanıyorum. Hepimiz birbirimizi kontrol ediyoruz."
ERKAN BEKTAŞ: "Bu iş bana ilk geldiğinde 'Olmaz, çok zor, çekilemez' dedim. Yıllardır bu sektörün içindeyim, bu tür işlerin içine girerken bocalıyoruz. Şüphelerim vardı. Rolü kabul ettikten sonra bile sordum 'Gerçekten yapabilecek miyiz?' diye. Ama çekimlerde yapabildiğimizi gördüm. Büyük bir iş oldu. Ben dizide 'Kemal' adında işine bağlı, tatlı sert bir komiseri canlandırıyorum. 'Akıncı'da kadro oluşturma kısmında doğru bir mühendislik var. Herkes çok mütevazı. Sette en ufak kapris, söylenme yok, huzur var."
TOLGA ÇELİK: "Ben dizide kahramanın akıl hocası rolündeyim. Kariyerimdeki ilk aksiyon işi. Dört aydır çok çalışıyoruz. Şükrü (Özyıldız) çok beyefendi, disiplinli, başarılı bir arkadaşım. Çok seviyoruz kendisini, çalışmaktan son derece zevk alıyoruz. Ben de birkaç ders atış eğitimi aldım. Kickbox geçmişim olduğu için dövüş sahnelerinde çok zorlanmadım."
BİRLEŞTİRİCİ BİR HİKAYE
YILDIRAY ŞAHİNLER: "Ben dizinin boyu devrilesiyim. Bana çok uzak bir karakter. Büşra (Develi) karşılıklı oynarken bana, 'Köpekbalığı gibi oynuyorsun' dedi. İyi bir şey söylemiş. Çok keyif aldığım, üzerine titrediğim bir iş. Bu tür işler bir dahi çocuk, bir deha pırıltısı ister. O da yönetmenimiz Veli Çelik'te var. Onun mühendisliğinde ilerliyor iş. Teknolojinin ötesinde bir iş bu. Hiç bu kadar zor bir işte çalışmamışımdır. 'Akıncı' çok hümanist, kucaklayıcı ve birleştirici bir hikaye. Sadece bir süper kahraman öyküsü değil, iyi insan olmakla ilgili de çok özel mesajlar taşıyor.
AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Henüz ilk bölümü yayınlanmadan ses getirmeye başlayan ve sosyal medyada da çok konuşulan Akıncı dizisi; köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatıyor.
Akıncı her cuma saat 20:00'de ATV'de seyircisi ile bir araya gelmeye devam edecek.
AKINCI'NIN OYUNCU KADROSU
Şükrü Özyıldız
Büşra Develi
Yıldıray Şahinler
Tolga Tekin
Atakan Hoşgören
Erkan Bektaş
Sermet Yeşil
Didem İnselel
Müge Boz
Ercü Turan
Berrak Kuş
Berrin Arısoy
Serhan Onat
Yılmaz Bayraktar
Deren Talu
Kubilay Yılmaz
Zeynep Melisa Alpergün
Akıncı 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video