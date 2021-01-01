Nefesler tutuldu beklenen dizi Akıncı başladı! İşte İstanbul'u koruyan kahramanın hikayesi Akıncı ATV ekranlarında!

BİRLEŞTİRİCİ BİR HİKAYE

YILDIRAY ŞAHİNLER: "Ben dizinin boyu devrilesiyim. Bana çok uzak bir karakter. Büşra (Develi) karşılıklı oynarken bana, 'Köpekbalığı gibi oynuyorsun' dedi. İyi bir şey söylemiş. Çok keyif aldığım, üzerine titrediğim bir iş. Bu tür işler bir dahi çocuk, bir deha pırıltısı ister. O da yönetmenimiz Veli Çelik'te var. Onun mühendisliğinde ilerliyor iş. Teknolojinin ötesinde bir iş bu. Hiç bu kadar zor bir işte çalışmamışımdır. 'Akıncı' çok hümanist, kucaklayıcı ve birleştirici bir hikaye. Sadece bir süper kahraman öyküsü değil, iyi insan olmakla ilgili de çok özel mesajlar taşıyor.