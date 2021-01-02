Akıncı dizisi 1. bölümü kaçıranlar için yeniden Atv ekranında!

Büyük merakla beklenen Akıncı dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Atv'de ekran macerasına başlayan Akıncı, sosyal medyayı adeta salladı. Akıncı'nın 1. bölümü büyük bir ilgiyle izlendi. Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Akıncı 1. bölüm... "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" | Video

O anlara Akıncı'nın "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..." sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin aksiyon dolu sahneleri oldukça dikkat çekti.

Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı, aksiyon sahneleriyle gece damga vurdu. Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı'yı canlandıran Şükrü Özyıldız oyunculuğu ile herkesi hayran bıraktı.

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Akıncı'ya ulaşmak için her türlü tehlikeyi göze alan gazeteci Nergis Emiroğlu'nu canlandıran Büşra Develi de başarılı oyunculuğu ile izleyenleri büyüledi.

İstanbul'u canı pahasına korumak için suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine yapılacak silah teslimatını haber aldığında teslimatı durdurmaya çalışır. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin, hem de Akıncı'nın peşindedir.

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Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay da, Akıncı'yı yakalayıp adalete teslim etmek için mücadele etmektedir.

Akıncı dizisi, kaçıranlar için bu akşam yeniden Atv ekranında yer alacak. Akıncı, yeni bölümleriyle ise her cuma ATV'de!