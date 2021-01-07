Ünlü şovmenden son dakika paylaşımı duygulandırdı! Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa'yı ziyaret etti...

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde "2 yıl sonra ilk defa" notu ile kendi başına sakal tıraşı olduğu anları paylaşmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video