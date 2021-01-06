Son dakika: Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile buluşması duygulandırdı! | Video
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Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den son dakika paylaşımı geldi. Sağlığı giderek iyileşen ve ayaklanan Mehmet Ali Erbil büyük kızı Sezin Erbil ile torunu Elisa'yı ziyarete gitti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile vedalaştığı anlar izleyenleri duygulandırdı. İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile videosu...