Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video
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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil'den son dakika flaş videolu paylaşım! Sosyal medya hesabı Instagram'dan traş olduğu anlara ait görüntüleri paylaşan Mehmet Ali Erbil paylaşımına "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü. Mehmet Ail Erbil'in paylaşımı sosyal medyada hayranları tarafından ilgi gördü...