Geçtiğimiz haftalarda Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisinde canlandırdığı Meryem karakterinin taklidi ile çok konuşulan Buse Varol'dan yeni taklit videosu ile yine sosyal medyada gündem oldu.
Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'ini yine taklit etti. Yakında ikici bebeğini kucağına alacak olan Buse Varol'un Bir Başkadır Meryem performansı gülme krizine soktu.
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Bir Başkadır'daki Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem taklidi | Video
Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Alişan'ın hamile eşi Buse Varol yeteneğiyle takipçilerini güldürmeyi başardı. Öylü Karayel'in hayat verdiği ve oldukça ses getiren Bir Başkadır dizisinin Meryem'i olarak video çeken Buse Varol taklidi ile sosyal medyayı salladı.
Bir Başkadır dizisinde Meryem rolüyle dikkat çeken Öykü Karayel uzun süre gündemde kalmıştı. Öykü Karayel'in başarılı oyunculuğu beğeni toplamıştı.
Alişan'ın eşi Buse Varol'un 'Bir Başkadır'da Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem taklidi sosyal medyada olay oldu | Video