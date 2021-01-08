Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Bir Başkadır'daki Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem taklidi | Video
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Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisinde canlandırdığı Meryem karakterinin taklidi ile çok konuşulan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan yeni taklit videosu...