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Yine yine ! İtalyanlar Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdiler

Yakışıklı oyuncu , makarna reklamı için gittiği İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Can Yaman hayranları, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbirlerini ezdiler. O anları sosyal medya hesabından yayınladı, görenler oluşan manzara karşısında koronavirüs salgınını hiçe sayan insanlara eleştiride bulunmaktan kendini alamadı.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 17:10 Son Güncelleme: 9.1.2021 17:14 ABONE OL
Yine Can Yaman yine izdiham! İtalyanlar Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdiler

Rol aldığı dizilerle özellikle İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Can Yaman, Ferzan Özpetek'in yöneteceği bir reklam filmi için İtalya'nın Roma şehrine gitti.

İtalya'da bir makarna markasının yüzü olan ve rol aldığı dizilerin yurt dışında reyting rekorları kırması dolayısıyla popüler olan Can Yaman, otel çıkışı ise hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İtalyanlar Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdi | Video

Koronavirüsten kötü etkilenen İtalya'da, vatandaşların Can Yaman'ı görünce salgını hiçe sayarak izdiham yaratması tepki çekti.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı koronavirüse dikkat etmeyen İtalyanlara eleştiride bulundu.

Öte yandan Can Yaman'ın rol alacağı reklam filminin çekimleri 5 Ocak'ta başlıyor. Reklam filmini de dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek çekiyor.

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Yine Can Yaman yine izdiham! İtalyanlar Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdiler
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