Yine Can Yaman yine izdiham! İtalyanlar Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdiler

İtalya'da bir makarna markasının yüzü olan ve rol aldığı dizilerin yurt dışında reyting rekorları kırması dolayısıyla popüler olan Can Yaman, otel çıkışı ise hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İtalyanlar Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdi | Video