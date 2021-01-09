İtalyanlar Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdi | Video

Oyuncu Can Yaman, makarna reklamı için gittiği İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Can Yaman hayranları, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbirlerini ezdiler. O anları Ferzan Özpetek sosyal medya hesabından yayınladı, görenler oluşan manzara karşısında koronavirüs salgınını hiçe sayan insanlara eleştiride bulunmaktan kendini alamadı.

Oyuncu Can Yaman, makarna reklamı için gittiği İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Can Yaman hayranları, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbirlerini ezdiler. O anları Ferzan Özpetek sosyal medya hesabından yayınladı, görenler oluşan manzara karşısında koronavirüs salgınını hiçe sayan insanlara eleştiride bulunmaktan kendini alamadı.