Akıncı, 3. bölümü dans sahnesiyle konuşulacak! Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler'den tango şovu!

BU DANS ÇOK KONUŞULACAK!

Güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında her cuma seyirci ile buluşan Akıncı dizisinde Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakteri ile Yıldıray Şahinler'in hayat verdiği Cevdet karakteri kısa sürede izleyicinin heyecanla takip ettiği baba-kız oldu. Babası Cevdet'in sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesinde 3.bölümde özel bir an yaşanacak.