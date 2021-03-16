Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. O günlerden itibaren zor zamanlar geçiren ve hayranları tarafından merak edilen ünlü şovmenin sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor.

ÜNLÜ ŞOVMENDEN YENİ PAYLAŞIM

Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil'in son durumu hayranları tarafından merak ediliyor, araştırılıyor. Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen, bugün sosyal medya üzerinden sevindirici bir paylaşımda daha bulundu.

Oyuncu Sera Tokdemir, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in evine ziyarete gitti. Erbil'in evine eli boş gitmeyen Tokdemir, ünlü şovmene özel bir de kısır yaptı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in keyfi yerinde! | Video

SAĞLIĞI GÜNDEN GÜNE İYİYE GİDEN ERBİL'İN KEYFİ YERİNDE

Sağlığının iyi olduğu gözlemlenen ünlü şovmenin ziyaret edildiği ve getirilen yemekleri artık tek başına yiyebildiği gözlemlendi. Ayrıca videoda ünlü şovmenin keyfinin yerinde olduğu da görüldü.

ÜNLÜ ŞOVMENE NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil iki yıl önce evinin banyosunda düşüp kaburgasını kırmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Erbil tedavi gördüğü sırada 'Kaçış Sendromu' hastalığı nüksedince uzun süre yoğun bakımda yatmıştı. Yürümekte bile zorlanan ünlü şovmenin sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor.