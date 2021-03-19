Akıncı yine nefesleri kesecek! İstanbul'a yeni ve sinsi bir düşman: Acı getirenler!

Akıncı yine soluksuz izleneceği bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv ekranlarında yayınlanan, başrolleri; Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan) ve Erkan Bektaş (Kemal) gibi isimlerin paylaştığı Akıncı, NTC Medya'nın yapımında ve Veli Çelik'in yönetmenliğinde hayranlarıyla buluşuyor. Akıncı'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı ise araştırılıyor. İşte Akıncı'nın 12. yeni bölümünün tüm detayları...
Akıncı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
İSTANBUL'A YENİ VE SİNSİ BİR DÜŞMAN "ACI GETİRENLER"
Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer.
Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir.
Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir.
Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır.
İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.