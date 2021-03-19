Video Fragman Akıncı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Akıncı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Akıncı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
19.03.2021 | 13:54

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ATV'nin sevilen dizisi, başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyor.

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