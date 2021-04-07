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Giriş Tarihi: 7.4.2021 18:46 Son Güncelleme: 7.4.2021 18:54

Ünlü oyuncu ve manken 'dan 'nde deneme sürüşü

Ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ'dan İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü

Ünlü oyuncu ve manken , 'nde deneme sürüşü gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu Tatlıtuğ, o anlara ilişkin videodu kendi kişisel hesabından yayınladı. Ünlü oyuncuya binlerce yorum ve beğeni geldi.

Sosyal medyada fazla aktif olmadığı bilinen ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ'dan uzun bir aradan sonra yeni bir paylaşım geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü yaptı | Video

TATLITUĞ İSTANBUL PARK FORMULA PİSTİ'NDE

Ünlü oyuncu Tatlıtuğ, bugün İstanbul Park Formula Pisti'ne gitti.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI

Tatlıtuğ, bu kapsamda da bir deneme sürüşü gerçekleştirdi. O anlara ait görüntüleri ise kendi sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncuya binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ'dan İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü
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