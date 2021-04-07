Ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ'dan İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü

Sosyal medyada fazla aktif olmadığı bilinen ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ'dan uzun bir aradan sonra yeni bir paylaşım geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü yaptı | Video
TATLITUĞ İSTANBUL PARK FORMULA PİSTİ'NDE
Ünlü oyuncu Tatlıtuğ, bugün İstanbul Park Formula Pisti'ne gitti.
BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI
Tatlıtuğ, bu kapsamda da bir deneme sürüşü gerçekleştirdi. O anlara ait görüntüleri ise kendi sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncuya binlerce yorum ve beğeni geldi.