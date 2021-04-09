Haberler Günaydın Haberleri Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' demesi sosyal medyada tepki çekti
Giriş Tarihi: 9.4.2021 18:27 Son Güncelleme: 9.4.2021 18:45

'un için '' demesi sosyal medyada tepki çekti

Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' demesi sosyal medyada tepki çekti

Oyuncu , platformu TikTok'ta yayınlanan bir videoda Diyarbakarı için '' ifadesi kullanarak, "Seviyoruz Amed'i. Başekntimiz" dedi. Korkut'un bu açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Oyuncu Ersin Korkut'un Diyarbakır ziyaretinde yanındaki şahıs ile yaptığı konuşma, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Şahsın sorduğu "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna cevap veren Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN BEN OLAYIM"

Daha sonra yine aynı şahsın yönelttiği "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Korkut, "Başkan ben olayım" dedi ve güldü. Ersin Korkut'un bu cevabı üzerine yanındaki kişi ise "Belki ülke daha iyi yönetilir" dedi.


SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken, tepkiler de art arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi altında paylaşımlarda bulundu.

Ersin Korkut'un açıklamaları sosyal medyada tepki çekti

Açılan başlık kısa süre içerisinde Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi. Başlık altında konuyla ilgili olarak binlerce paylaşım yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' demesi sosyal medyada tepki çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA