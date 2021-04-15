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Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:37 Son Güncelleme: 15.4.2021 16:46

’da 92. bölümün ön izlemesi yürek hoplattı!

‘Bir Zamanlar Çukurova’da 92. bölümün ön izlemesi yürek hoplattı!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise ve ’ın gerçekleştirdiği ‘’ 3. sezonunda heyecan dolu bölümleriyle zirvedeki yerini koruyor.

Dizinin, bu akşam yayınlanacak bölümünden servis edilen ön izleme videosu heyecan yarattı! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda bu hafta 40 yıllık bir sır daha açığa çıkarken, bir kez daha intikam ateşi alev alev Yaman çiftliğini saracak!

Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölümde büyük heyecan! Fekeli ölüyor mu? | Video

Yayınlanan videoda, Demir Yaman ve Ali Rahmet Fekeli karşı karşıya geliyor ve Demir silahını çekiyor! Fikret'in yaptıkları yüzünden son dönemde sürekli karşı karşıya kalsalar da, kararlarını sulhtan yana kullanan Demir ve Fekeli arasında barış sona erdi!

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU!

Kalp krizini yeni atlatan Fekeli, bir kurşun yarasına daha dayanabilir mi? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 20.10'da atv'de ekrana gelecek!

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‘Bir Zamanlar Çukurova’da 92. bölümün ön izlemesi yürek hoplattı!
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