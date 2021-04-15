‘Bir Zamanlar Çukurova’da 92. bölümün ön izlemesi yürek hoplattı!

Dizinin, bu akşam yayınlanacak bölümünden servis edilen ön izleme videosu heyecan yarattı! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda bu hafta 40 yıllık bir sır daha açığa çıkarken, bir kez daha intikam ateşi alev alev Yaman çiftliğini saracak!

Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölümde büyük heyecan! Fekeli ölüyor mu? | Video

Yayınlanan videoda, Demir Yaman ve Ali Rahmet Fekeli karşı karşıya geliyor ve Demir silahını çekiyor! Fikret'in yaptıkları yüzünden son dönemde sürekli karşı karşıya kalsalar da, kararlarını sulhtan yana kullanan Demir ve Fekeli arasında barış sona erdi!