Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Öykü Karayel, 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran çift, bugün çocuklarını kucağına aldı.
Bu sabah doğum yapan Öykü Karayel ve bebeğinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çift, erkek bebeklerine de Roman ismini verdi.
CAN BONOMO'DAN İLK HAMLE GELDİ
Çiftten bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım gelmezken baba Can Bonomo ilk hamlesini yaptı. Başarılı şarkıcı Instagram hesabının açıklama kısmında yaza "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" yazdı.