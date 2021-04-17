Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...

CAN BONOMO'DAN İLK HAMLE GELDİ

Çiftten bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım gelmezken baba Can Bonomo ilk hamlesini yaptı. Başarılı şarkıcı Instagram hesabının açıklama kısmında yaza "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" yazdı.