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Giriş Tarihi: 17.4.2021 15:47 Son Güncelleme: 17.4.2021 15:58

ve bebeklerine kavuştu! İşte ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...

Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...

Son dönemde dijital platformda rol aldığı "Bir Başkadır" dizisindeki performansı ile dillerden düşmeyen güzel oyuncu , ile iki yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2018'de nikah masasına otumuştu. Kısa süre sonra hamilelik müjdesini veren , bu sabah saatlerinde ilk bebeğini dünyaya getirdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinin bir oğlu oldu. Anne ve bebeğin genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. , daha önce bebeklerinin ismini de açıklamıştı. İşte taze anne-babanın bebeklerine verdikleri merak edilen o isim...

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Öykü Karayel, 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran çift, bugün çocuklarını kucağına aldı.

Bu sabah doğum yapan Öykü Karayel ve bebeğinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çift, erkek bebeklerine de Roman ismini verdi.

CAN BONOMO'DAN İLK HAMLE GELDİ

Çiftten bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım gelmezken baba Can Bonomo ilk hamlesini yaptı. Başarılı şarkıcı Instagram hesabının açıklama kısmında yaza "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" yazdı.

"EVET DOĞDU, KESİN BİLGİ"

Torun heyecanı yaşayan Öykü Karayel'in babası Cengiz Karayel de Twitter hesabından "Evet doğdu. Kesin bilgidir" diyerek heyecanını paylaştı.

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Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...
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