Maraşlı nefesleri kesti! Sosyal medyaya damga vurdu!

MARAŞLI VE MAHUR'UN ROMANTİK AKŞAMI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!

Maraşlı'yı geride bırakmak istemeyen Mahur, Maraşlı ile son kez baş başa bir akşam geçirdi. İkilinin aşk dolu sahnelerinin beğeni topladığı bölüm sosyal medyada da gündem oldu.

Maraşlı 14. bölüm... Necati, Maraşlı'yı bıçakladı! | Video

Mahur'un bıraktığı mektubu okuyan Maraşlı, onunla konuşabilmek için evine gitti ve izleyenlerin haftalardır merakla beklediği Maraşlı ve Necati hesaplaşması gerçekleşti.