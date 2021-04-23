Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver, yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Aslı Enver, 23 Nisan'a özel yaptığı paylaşımla adeta herkesi geçmişe götürdü.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den 23 Nisan'a özel paylaşım! | Video

23 NİSAN'A ÖZEL PAYLAŞIM

23 Nisan'a özel küçüklüğünü sosyal medyadan paylaşan Aslı Enver, herkesin beğenisini kazandı. Küçüklüğünden bir anı paylaşan Aslı Enver'e binlerce yorum ve beğeni geldi.

23 NİSAN'I KUTLADI

Enver yaptığı paylaşımın altına, "Çünkü 23 Nisan" ifadelerini kullandı ve 23 Nisan'ı kutladı.