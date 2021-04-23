Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Aslı Enver'den 23 Nisan'a özel paylaşım!
Giriş Tarihi: 23.4.2021 21:44

Ünlü oyuncu 'den 23 Nisan'a özel paylaşım!

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den 23 Nisan'a özel paylaşım!

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan , sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Enver, 23 Nisan'a özel bir video paylaştı. Küçüklüğünden bir anı paylaşan Aslı Enver'e binlerce yorum ve beğeni geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver, yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Aslı Enver, 23 Nisan'a özel yaptığı paylaşımla adeta herkesi geçmişe götürdü.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den 23 Nisan'a özel paylaşım! | Video

23 NİSAN'A ÖZEL PAYLAŞIM

23 Nisan'a özel küçüklüğünü sosyal medyadan paylaşan Aslı Enver, herkesin beğenisini kazandı. Küçüklüğünden bir anı paylaşan Aslı Enver'e binlerce yorum ve beğeni geldi.

23 NİSAN'I KUTLADI

Enver yaptığı paylaşımın altına, "Çünkü 23 Nisan" ifadelerini kullandı ve 23 Nisan'ı kutladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Aslı Enver'den 23 Nisan'a özel paylaşım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA