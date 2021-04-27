Maraşlı’da roller değişti! Mahur Maraşlı’nın hayatını kurtardı!

Savaş, hastanede yatan Maraşlı'nın öldürmesi için profesyonel bir suikastçı yolladı. Mahur'un yetişerek Maraşlı'nın hayatını kurtardığı sahnede, Mahur, Nevzat'ın da yardımıyla Maraşlı'yı hastaneden kaçırmak zorunda kaldı.

Maraşlı'yı dağ evine götüren Mahur, hain olduğunu bilmediği abisi Necati'nin oyununa geldi. Mahur'dan bulunduğu yerin konumunu alan Necati, Savaş ve adamlarını dağ evine gönderdi. Soluk soluğa izlenen bölümün final sahnesinde Savaş'ın adamları; Maraşlı, Mahur ve Nevzat'ın bulunduğu evi ateşe verdi.

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