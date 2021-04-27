Maraşlı 15. son bölümde Firuzan kan donduran gerçeği öğrendi! Atv ile Maraşlı son bölüm izle | Video
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"Ozan'ı İlhan öldürdü!" Maraşlı 15. son bölümde nefes kesen gelişmeler yaşandı. Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir. Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur’un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan’a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?
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