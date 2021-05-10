Feyza Aktan'dan şiddet iddialarına yanıt: Ne bir darp raporu ne bir şikayet var

"NE BİR DARP RAPORU, NE BİR ŞİKAYET VAR"

"Hakkımda şiddet uyguladığımı iddia eden bayanın aldığı ne bir darp raporu ne bir şikayet ne de açmış olduğu bir dava vardır. Tarafımdan bu denli şiddet görmüş bir kişi hakkını neden adli makamlarda değil de medyada arar?"