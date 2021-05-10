Feyza Aktan'dan şiddet iddialarına yanıt: Ne bir darp raporu ne bir şikayet var

Feyza Aktan ile Özcan Deniz çifti 2018 yılında aldıkları karar ile hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutluluğu 15 ay sürerken, Aktan ve Deniz anlaşmalı olarak boşandı.
SUÇLAMALAR ART ARDA GELDİ
Boşandıktan çok kısa süre sonra barışan çiftin yeniden evlenmesi bekleniyordu. Fakat ikili arasındaki süreç bu kez de karşılıklı suçlamalara döndü.
AKTAN, ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Aktan, Özcan Deniz'den şiddet gördüğünü öne sürerken, Deniz de Feyza Aktan'ın oğlu ile görüşmesini engellediğini iddia etti.
BAKICISINA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ
İkili arasındaki bu süreç devam ederken, Aktan hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Eski çiftin oğlu Kuzey'in bakıcılığını yapan Özbek asıllı Gülnaz'ın dizleri morarmış görüntüleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Aktan konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çok ciddi bir konu olmadıkça konuşmayacağını söylediğini hatırlatan Aktan şu ifadelere yer verdi:
"BEN HAYATIMDA KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMADIM"
"Şimdiye kadar da ciddiye almadığım için bu konuya açıklık getirmedim ancak bugün yine çarptırılmış haberlerle klasik bir güne uyandım. Ben hayatımda kimseye şiddet uygulamadım, uygulamam da"
"NE BİR DARP RAPORU, NE BİR ŞİKAYET VAR"
"Hakkımda şiddet uyguladığımı iddia eden bayanın aldığı ne bir darp raporu ne bir şikayet ne de açmış olduğu bir dava vardır. Tarafımdan bu denli şiddet görmüş bir kişi hakkını neden adli makamlarda değil de medyada arar?"
"TEK HATAM SESİMİ YÜKSELTMİŞ OLMAM OLSUN"
Hayatın olağan akışında yaşadığınız durumlar da artık dayanamayıp sesinizi yükselttiğiniz anlar vardır. Geçmişte de oldu, bundan sonra da olabilir. Bu süreçte benim de tek hatam bütün bu yaşanan olayların karşısında sesimi yükseltmiş olmam olsun"