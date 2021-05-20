Oğuz Yılmaz'ın aranjörü Özgür Koç gözyaşları içinde anlattı! 'Bunu sana bırakıyorum' dedi

Keşke onların hiç biri olmasa da o hayatta olsa. Son yaptığımız şarkıyı dün eve bırakırken arabada açtık. 'Çok güzel oldu' diyerek sevinmişti. Benim için çok büyük bir kayıp oldu. Benim şarkılarım öksüz kaldı. Benim ona okutacağım bir sürü şarkı vardı. Bende şimdi bir tane emanet sazı kaldı."