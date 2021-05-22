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Giriş Tarihi: 22.5.2021 18:37

Ünlü sanatçı Feyyaz Şerifoğlu'ndan dikkat çeken performans

Ünlü sanatçı Feyyaz Şerifoğlu'ndan dikkat çeken performans

Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor. Yeni nesil oyunculardan olan 'nun on parmağında on marifet. Şerifoğlu bu kez sosyal medyadan güzel bir paylaşımda bulundu. İşte sanatçının dikkat çeken performansı...

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu Kırmızı Oda'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

KARİYERİNDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor.

BİRÇOK ÜNLÜYE VOKALİSTLİK YAPMIŞTI

Sesinin güzelliğiyle Ajda Pekkan'ı da kendine hayran bırakan Feyyaz Şerifoğlu hakkında gerçekle herkesi şaşırttı. Bir dönem başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Ünlü sanatçı Şerifoğlu, şimdi de sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü şarkıcı paylaşımında söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı.

Ünlü sanatçı Feyyaz Şerifoğlu'ndan dikkat çeken performans | Video

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Ünlü sanatçı Feyyaz Şerifoğlu'ndan dikkat çeken performans
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