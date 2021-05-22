Ünlü sanatçı Feyyaz Şerifoğlu'ndan dikkat çeken performans

BİRÇOK ÜNLÜYE VOKALİSTLİK YAPMIŞTI

Sesinin güzelliğiyle Ajda Pekkan'ı da kendine hayran bırakan Feyyaz Şerifoğlu hakkında gerçekle herkesi şaşırttı. Bir dönem başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.