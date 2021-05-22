Ünlü sanatçı Feyyaz Şerifoğlu'ndan dikkat çeken performans

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu Kırmızı Oda'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.
KARİYERİNDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor.
BİRÇOK ÜNLÜYE VOKALİSTLİK YAPMIŞTI
Sesinin güzelliğiyle Ajda Pekkan'ı da kendine hayran bırakan Feyyaz Şerifoğlu hakkında gerçekle herkesi şaşırttı. Bir dönem başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.
SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI
Ünlü sanatçı Şerifoğlu, şimdi de sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü şarkıcı paylaşımında söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı.
Ünlü sanatçı Feyyaz Şerifoğlu'ndan dikkat çeken performans | Video