Kızgın kumlardan serin sulara

TAMER Karadağlı, kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la Bodrum'da tatilde. Oyuncu Turgut Tunçalp ile bir araya gelen çiftten Karadağlı sahilde bile tişörtüyle oturdu.KEREM Bürsin-Hande Erçel, iş için Bodrum'a gitti. Erçel, önceki gün kardeşi Gamze Erçel'le birlikte ringoya bindi. Bürsin ise çekimlerinin uzun sürmesinden dolayı sevgilisinin yanına gidemedi.ESKİ manken ve işletmeci İlgi Gövsa'ya arkadaşları yaş günü düzenledi. Azka Hotel'de yemek sonrası arkadaşlarının sürpriz pastasıyla duygu dolu anlar yaşayan Gövsa, "Benim ruh yaşım 20" dedi.KENAN Doğulu-Beren Saat çifti Bodrum'da tatile çıktı. Torba'daki Voyage Hotel'e giden çiftin yanında oyuncu Belçim Bilgin ve Doğulu'nun yeğeni de vardı. Sıcaktan bunalan Saat, eşiyle denize girerek ferahladı. Bu arada Doğulu yeğeni ile denizde oynadı.