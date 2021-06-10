Son Dakika Magazin Haberi! Aleyna Tilki: Benim keko skalam aşırı farklı, şansınıza küsün

"ÇİÇEKLER, HEDİYELER, AYICIKLAR GÖNDERMELİ"

Aleyne Tilki, "Önceden beni tanıyor olması lazım. Ama ben onun ismini bilemeyeceğim. Çiçekler, hediyeler, ayıcıklar göndermeli, bende merak uyandırmalı. Ben de 'bu kim?' diye merak edeceğim. Bir gün bir şekilde ismini öğreneceğim..." dedi.