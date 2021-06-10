Son Dakika Magazin Haberi! Aleyna Tilki: Benim keko skalam aşırı farklı, şansınıza küsün

Son Dakika Magazin Haberi! Yaptığı her hareket ve söylediği her söz ile magazin gündemine gelmeyi başaran 21 yaşındaki genç popçu Aleyna Tilki, katıldığı bir programda hayalindeki erkeği tanımladı.
"ÇİÇEKLER, HEDİYELER, AYICIKLAR GÖNDERMELİ"
Aleyne Tilki, "Önceden beni tanıyor olması lazım. Ama ben onun ismini bilemeyeceğim. Çiçekler, hediyeler, ayıcıklar göndermeli, bende merak uyandırmalı. Ben de 'bu kim?' diye merak edeceğim. Bir gün bir şekilde ismini öğreneceğim..." dedi.
"HEMEN BAŞ BAŞA KALAMAM"
Açıklamalarına devam eden genç popçu, "Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak. Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem, hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'Görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın..." ifadelerine yer verdi.
"ÖZÜNDE KEKOLUK OLACAK AMA HİSSETTİRMEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK"
Hayalindeki erkeğin efendi, ağır, keko ve biraz da maço olmasını isteyen Tilki, "İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak." şeklinde konuştu.
ALEYNA TİLKİ'NİN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU
Aleyna Tilki'nin yaptığı bu açıklama magazin gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Konuyla ilgili olarak kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.
"BENİM KEKO SKALAM FARKLI, ŞANSINIZA KÜSÜN"
Konu sosyal medyada da gündem olunca Aleyna Tilki Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı. Tilki, "Bahsettiğim kekoluk ve maçoluk aşırı ataerkil ve kafanızdaki o tip değil. Benim keko skalam aşırı farklı. Şansınıza küsün" dedi.
"BENİM KLİBİMDE AYI OYNUYO AMA İSMİ AYICIK VE PEMBE"
Genç popçu daha sonra ise "Ona bakarsanız ayı deyince sizin aklınıza dağdaki ayı geliyo. Benimse klibimde ayı oynuyo. Ama onun ismi ayıcık ve rengi pembe" dedi.
"ALEYNA GÖZÜNDEN BAKIN BİRAZ"
açıklamalarına devam eden Tilki, "Benim keko algımla sizinkisi aşırı farklı. Aleyna gözünden bakın biraz" ifadelerini kullandı.