Haberler Günaydın Haberleri Esra Dermancıoğlu'nun dansı sosyal medyayı çalkaladı! Yorum yağdı…
Giriş Tarihi: 14.6.2021 16:29 Son Güncelleme: 14.6.2021 16:29

'nun dansı sosyal medyayı çalkaladı! Yorum yağdı…

Esra Dermancıoğlu'nun dansı sosyal medyayı çalkaladı! Yorum yağdı…

Ünlü oyuncu , 'in 'Son Mektup' adlı şarkısında ederek eğlendiği anları 504 bin takipçisinin bulunduğu hesabından, "Uyandım" notuyla paylaştı.

Son olarak '' dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu , paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla konuşulan Dermancıoğlu, 'in 'Son Mektup' adlı şarkısında ettiği anları yayınladı.

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu olay oldu | Video

Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu paylaşımına, "Uyandım" notunu düştü.

ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI
52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, pek çok ünlü isimden de yorum geldi.

ise yakın arkadaşına, "Ya ben bir gün böyle uyanamadım hayatta..." yorumunu yaparken, ve kapli emoji yolladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esra Dermancıoğlu'nun dansı sosyal medyayı çalkaladı! Yorum yağdı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA