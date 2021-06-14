Esra Dermancıoğlu'nun dansı sosyal medyayı çalkaladı! Yorum yağdı…

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Son dönemde yaptığı açıklamalarla konuşulan Dermancıoğlu, Burcu Güneş'in 'Son Mektup' adlı şarkısında dans ettiği anları yayınladı.
Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu olay oldu | Video
Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu paylaşımına, "Uyandım" notunu düştü.
ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI
52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, pek çok ünlü isimden de yorum geldi.
Gülben Ergen ise yakın arkadaşına, "Ya ben bir gün böyle uyanamadım hayatta..." yorumunu yaparken, Nilgün Belgün ve Songül Öden kapli emoji yolladı.