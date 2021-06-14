Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur "Yettiniz artık" diyerek uğradığı tacize isyan etti!

Bu dava nasıl sonuçlandı derseniz; Bu şahsın daha önce herhangi bir suç işlemediğinden dolayı cezası ötelendi. Bu ne demek oluyor; bu ve buna benzer suç işlerse eğer hapis cezası alacak.

Üzerinden 4-5 sene geçmesine rağmen bu şahıs ceza da almadığı için tekrar ortaya çıktı.