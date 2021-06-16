Geçtiğimiz günlerde hamlileliğini sevdiklerine yaptığı sürprizle duyuran ve bu anları kameralara kaydeden ünlü oyuncu Ayça Turan, bu kez de eşine yaptığı süprizle magazin gündemine oturdu.

BABA OLACAĞINI ÖĞRENİNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ!

Daha önceki yayınlanan videodan farklı olan videoda Oğulcan Kırca'nın şaşkınlığı ve mutluluğu kameralara yansıdı.

Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan eşine bebek sürprizi! | Video