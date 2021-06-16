Geçtiğimiz günlerde hamlileliğini sevdiklerine yaptığı sürprizle duyuran ve bu anları kameralara kaydeden ünlü oyuncu Ayça Turan, bu kez de eşine yaptığı süprizle magazin gündemine oturdu.
BABA OLACAĞINI ÖĞRENİNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ!
Daha önceki yayınlanan videodan farklı olan videoda Oğulcan Kırca'nın şaşkınlığı ve mutluluğu kameralara yansıdı.
Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan eşine bebek sürprizi! | Video
ÜNLÜ OYUNCUDAN SÜRPRİZ
ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden Akıncı'da 'Filiz' karakterine hayat veren Ayça Erturan, eşinin video çektiği sırada inanılmaz bir sürpriz yaptı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Erturan, kapalı olan karnını; eşinin videosunu çektiği sırada bir anda açtı. Ünlü oyuncu eşine çocuk haberini karnına yazdığı 'Babacığım buradayım' sözleriyle duyurdu.