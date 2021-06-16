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Giriş Tarihi: 16.6.2021 20:54 Son Güncelleme: 16.6.2021 21:18

Akıncı'nın Filiz'i 'dan eşine bebek sürprizi!

Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan eşine bebek sürprizi!

'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden Akıncı'da 'Filiz' karakterine hayat veren , eşine bir sürpriz hazırladı. 'nın oğlu ile evli olan Erturan, mutlu evliliğini bir bebekle taçlandıracağını eşine duyurmak istedi. Oğulcan Kırca, eşinin sürprizi karşısına şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ayça Erturan’ın eşine yaptığı duygu dolu o sürpriz…

Geçtiğimiz günlerde hamlileliğini sevdiklerine yaptığı sürprizle duyuran ve bu anları kameralara kaydeden ünlü oyuncu , bu kez de eşine yaptığı süprizle magazin gündemine oturdu.

BABA OLACAĞINI ÖĞRENİNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ!

Daha önceki yayınlanan videodan farklı olan videoda 'nın şaşkınlığı ve mutluluğu kameralara yansıdı.

Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan eşine bebek sürprizi! | Video

ÜNLÜ OYUNCUDAN SÜRPRİZ

'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden Akıncı'da 'Filiz' karakterine hayat veren , eşinin video çektiği sırada inanılmaz bir sürpriz yaptı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Erturan, kapalı olan karnını; eşinin videosunu çektiği sırada bir anda açtı. Ünlü oyuncu eşine çocuk haberini karnına yazdığı 'Babacığım buradayım' sözleriyle duyurdu.

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Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan eşine bebek sürprizi!
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