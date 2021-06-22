Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Ünlüler 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' mesajı verdi!

"FİLMİN SONUNU DEĞİŞTİRMEK ELİMİZDE... AŞIMIZI OLALIM"

Ezgi Mola da vatandaşlara "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim." diye seslendi.