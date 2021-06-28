Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu sonunda vuslata erdi! Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzleri arasında yer alan Taner Ölmez; uzun süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturdu.

ÇAĞATAY ULUSOY DA ESKİ ROL ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNE KATILDI

Bu düğüne ise birçok ünlü katıldı. Ünlü oyuncu ve manken Çağatay Ulusoy da Medcezir dizisinde birlikte rol aldığı Taner Ölmez'in düğününe katılanlar arasında yer aldı.