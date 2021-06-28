Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu sonunda vuslata erdi! Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzleri arasında yer alan Taner Ölmez; uzun süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturdu.
ÇAĞATAY ULUSOY DA ESKİ ROL ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNE KATILDI
Bu düğüne ise birçok ünlü katıldı. Ünlü oyuncu ve manken Çağatay Ulusoy da Medcezir dizisinde birlikte rol aldığı Taner Ölmez'in düğününe katılanlar arasında yer aldı.
ESKİ SEVGİLİLER ÇAĞATAY ULUSOY VE SERENAY SARIKAYA PİŞTİ OLDU
Düğünde; medcezir ekibi de yer alırken Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya burada pişti oldu. Eski sevgililerin nasıl bir tavır sergilediği merak konusu oldu.
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması | Video
ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Düğünden çıkarken görüntülenen Çağatay Ulusoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin 'Serenay Sarıkaya da içerdeydi' açıklamasını duyan ünlü oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi.
"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"
Ulusoy muhabirlerin, Serenay Sarıkaya ile selamlaştınız mı sorusuna, "Söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Sete gitmem lazım" ifadelerini kullandı.Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...