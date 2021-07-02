Sıla ve Ahmet Kural davasında son tanık dinlendi! Ahmet Kural’ın 5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu...

SON TANIK DİNLENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yargılama devam etti. Tarafların avukatları katılım sağladı. Tanık olan Ç.Y., mahkeme huzurunda ifadesini verdi. Ç.Y., 'Biz arkadaşımın evindeydik. Gece 03.00-04.00 sularında cam kenarında sohbet ediyorduk. Yandaki evden sesler gelmeye başladı Ahmet Kural'ın orada oturduğunu biliyorduk. Ahmet Kural bağırmaya başladı. 'Seni öldüreceğim, dayak istiyorsun sen' diyordu. Başta polisi aramayı düşündük ama korktuk. Arkadaşım, bir arkadaşına 'Ahmet Kural evde bi kadını çok kötü dövüyor polisi arasak mı?' diye mesaj atmış. Olayı magazinde gördükten sonra vicdan azabı çektik.' Diyerek ifadesine son verdi.