Sıla ile Ahmet Kural’ın yeniden görülen davasında tanık dinlendi | Video

Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada tanık dinlendi. Duruşmada beyanda bulunan tanık, “Bağrışmalar başladı. Biz başta polisi aramayı düşündük. Sonra korktuğumuz için aramadık. Sonra olayı magazinlerde görmeye başladık. Vicdan azabı çektik çünkü böyle bir şey bizim de başımıza gelebilir” dedi.

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlanmış, karar İstinaf Mahkemesi'nce bozulmuştu. Bozma kararının ardından Kural'ın yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İstanbul 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları hazır bulundu.Duruşmada tanık olarak dinlenen Çağla Yılmaz, "Arkadaşımın evindeydik. Yan tarafta Ahmet Kural'ın evi olduğunu biliyorduk. Bağrışmalar başladı. Ahmet Kural, 'seni öldürürüm o., dayak istiyorsun' sen şeklinde şeyler söylemeye başladı. Biz başta polisi aramayı düşündük. Sonra korktuğumuz için aramadık. 2-3 gün sonra olayı magazinlerde görmeye başladık. Vicdan azabı çektik çünkü böyle bir şey bizim de başımıza gelebilir. Bağrışma sesleri duyduk, seslerden dayak attığı kesin bir şekilde belliydi. 15-20 dakika boyunca bağrışma sesleri duyduk. Sıla 'yapma' diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.Tanığın anlatımlarının olayı doğruladığını belirten Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, "Müvekkil tüm Türkiye'nin tanıdığı bir kadın sanatçıdır. Bu nedenle topluma çıkıp, kendisine bir şeyler yapıldığına dair kamuoyuna açıklama yapmaz. Geçen celse duruşma savcısının sunduğu mütalaaya doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Sanık Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise savunmasında, "Bilimsel mütalaada evlerin arasında 12 metre olduğu yazılmıştır. Arada ağaçlar ve duvar bulunmaktadır. Tanıkların ne duyduğunu bilmesi imkansızdır. İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamı doğrultusunda keşif yapılmasını talep ediyoruz. Mahkeme aksi takdirde ise şüpheden sanık yararlanır ilkesi doğrultusunda sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, aynı şartların oluşmasının neredeyse imkansız olduğu gerekçesiyle keşif talebinin reddedilmesini istedi.Sanık Ahmet Kural'ın avukatının keşif talebini reddeden mahkeme, sanık avukatlarına tanık beyanına karşı savunma yapmak için 1 haftalık süre vererek duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 22 Nisan 2019 tarihinde 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapse çarptırılmıştı. Taraf avukatları, davanın karara bağlanmasının ardından dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30'uncu Ceza Dairesi, istinaf başvurularını kabul ederek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Daire kararında, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirme yapılmasını ve 'hakaret' ile 'tehdit' suçları yönünden de mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu belirterek, olay yerinde keşif yapılması gerektiğini gerekçe göstermişti.