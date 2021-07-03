Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, bugün mezarı başında anıldı

"UMARIM O ARŞİVLER SEVENLERİYLE BULUŞUR"

Kızı Ezo Sunal ise annesine bu proje için teşekkür ederek, "O arşivleri her açtığında duygusal anlar yaşıyor, toparlanması da biraz zaman alıyor ama onu kendine bir borç bildi." ifadelerini kullandı.

Arşivlerin evdeki kütüphanede olduğunu belirten Sunal, "Ben de önlerinden her geçerken şöyle bakıp gülümsüyorum. Şimdi herkesle paylaşacak olmak çok heyecan verici. O yüzden umarım güzel yorumlar alır, sevenleriyle buluşur." dedi.