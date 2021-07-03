Filmleriyle ve oyunculuğuyla Türkiye'nin sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.
USTA OYUNCU KABRİ BAŞINDA ANILDI
Usta oyuncu, yapımcı ve senarist Kemal Sunal, vefatının 21. yıl döneminde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
AİLESİ, YAKINLARI VE SEVENLERİ KATILDI
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma törenine Sunal'ın ailesi, yakınları, sevenleri ile dostları katıldı.
Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, bugün mezarı başında anıldı | Video
SOSYAL MECRADA DA SEVENLERİYLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEK
Sanatçının eşi Gül Sunal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ı kaybetmenin acısı ve özleminin arttığını söyledi.
Sevenlerini gördükçe ve onlardan mesajlar aldıkça mutlu olduklarını kaydeden Sunal, "Dün akşam bir YouTube kanalı açtım. Kemal'in ilk tiyatroya başladığı günden itibaren biriktirdiği, arşivlediği bütün evrakı, çalışmaları, gazetede çıkan haberleri, hepsi son güne kadar muhafaza edilmiş durumda. Buna çok önem veriyordu. Sanırım hayatta olsaydı o da bunu böyle bir sosyal mecrada mutlaka sevenleriyle buluşturmak isterdi." dedi.
"KEMAL, GÜLMEYİ VE GÜLDÜRMEYİ ÇOK SEVERDİ"
Hatıralarını yaşlanmadan kayda alarak, paylaşmak istediğini dile getiren Sunal, "Biraz da gülümsetecek hikayeler var içinde tabii. Çünkü biliyorsunuz Kemal, gülmeyi ve güldürmeyi çok severdi. Güzel bir buluşma olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.
"UMARIM O ARŞİVLER SEVENLERİYLE BULUŞUR"
Kızı Ezo Sunal ise annesine bu proje için teşekkür ederek, "O arşivleri her açtığında duygusal anlar yaşıyor, toparlanması da biraz zaman alıyor ama onu kendine bir borç bildi." ifadelerini kullandı.
Arşivlerin evdeki kütüphanede olduğunu belirten Sunal, "Ben de önlerinden her geçerken şöyle bakıp gülümsüyorum. Şimdi herkesle paylaşacak olmak çok heyecan verici. O yüzden umarım güzel yorumlar alır, sevenleriyle buluşur." dedi.
"GÖLGESİ ÜZERİMİZDEN HİÇ EKSİK OLMASIN"
Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasının kabri başında her sene dualar ettiklerini söyledi.
Babasının kendileri için bir çınar olduğunu anlatan Ali Sunal, "Gölgesi üzerimizden hiç eksik olmasın. Torunlarını da bizi de her zaman olduğu yerden kucaklasın, kollasın ve izlesin istiyoruz, onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.Kemal Sunal kimdir, kaç yaşında ve ne zaman ve neden öldü? Güldürü ustası Kemal Sunal 21.ölüm yıldönümünde anılıyor!