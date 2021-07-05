2019 yılında evlenen ve mutlu evliliklerini 2 çocuk ile taçlandıran Berfu ve Eser Yenenler, sosyal medyanın en ilgi çeken çiftlerinden... Yenenler, çifti, şimdi de yeni bir paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.
YAPTIĞI ŞAKAYLA SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Sosyal medyayı çok sık kullanan ve burada eğlenceli paylaşımlarda bulunan çift, bu kez Berfu Yenenler'in yaptığı şakayla gündeme oturdu.
TESTE İKİ ÇİZGİ KOYDU
Berfu Yenenler, gebelik testine kalemle iki çizgi attı. Ünlü manken daha sonra eşinin yanına gitti.
ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Ünlü oyuncu Eser Yenenler, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e öyle bir şaka yaptı ki... | Video
"GERÇEK Mİ BU?"
Yenenler gebelik testini gördükten hemen sonra, "Bu ne? gerçek mi bu? Ya delirme, gerçek mi bu?" diye konuştu. Berfu Yenenler'in eşine yaptığı hamilelik şakası görenleri kahkahalara boğdu.