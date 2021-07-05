Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e öyle bir şaka yaptı ki...

2019 yılında evlenen ve mutlu evliliklerini 2 çocuk ile taçlandıran Berfu ve Eser Yenenler, sosyal medyanın en ilgi çeken çiftlerinden... Yenenler, çifti, şimdi de yeni bir paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

YAPTIĞI ŞAKAYLA SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sosyal medyayı çok sık kullanan ve burada eğlenceli paylaşımlarda bulunan çift, bu kez Berfu Yenenler'in yaptığı şakayla gündeme oturdu.