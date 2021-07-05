Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e öyle bir şaka yaptı ki... | Video

Berfu Yenenler eşi ünlü oyuncu Eser Yenenler'e üçüncü bebek şakası yaptı. Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in şakası karşısında ne yapacağını şaşırdı. Ünlü oyuncunun verdiği tepki sosyal medyada ilgi topladı.