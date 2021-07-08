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Giriş Tarihi: 8.7.2021 19:54

Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu paylaşımı: Her zaman kahramanım!

Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu paylaşımı: Her zaman kahramanım!

4 yıl önce mutlu birlikteliklerini taçlandıran iki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sosyal medyayı aktif kullananlardan... Ünlü çift, sosyal medyadan bu kez keyifli bir paylaşımda bulundu. Neslihan Atagül, paylaştığı videonun hemen altına, "Her zaman kahramanım!" notunu düşerek takipçilerinin dikkatini çekti. İşte Neslihan Atagül'ün eğlenceli paylaşımı...

2017 yılında evlenen ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, mutlu evliliklerini sürdürüyor. Sosyal medyayı sık sık kullanan ve aşklarını buradan göstermekten çekinmeyen çift, yeni bir paylaşımda daha bulundu.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile olan paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti.

Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu paylaşımı: Her zaman kahramanım! | Video

"HER ZAMAN KAHRAMANIM"

Esprili bir paylaşımda bulunan oyuncu, paylaşımının altına, "Her zaman kahramanım!" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ GELDİ

Bu paylaşımdan sonra iki ünlü oyuncuya binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu paylaşımı: Her zaman kahramanım!
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