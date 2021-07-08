2017 yılında evlenen ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, mutlu evliliklerini sürdürüyor. Sosyal medyayı sık sık kullanan ve aşklarını buradan göstermekten çekinmeyen çift, yeni bir paylaşımda daha bulundu.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile olan paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti.

Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu paylaşımı: Her zaman kahramanım! | Video