Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika Magazin Haberleri...Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya inceleme başlatıldı!
Giriş Tarihi: 8.7.2021 17:47 Son Güncelleme: 8.7.2021 18:27

Son Dakika Magazin Haberleri...Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya inceleme başlatıldı!

DHA
Son Dakika Magazin Haberleri...Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya inceleme başlatıldı!

Son Dakika Magazin Haberleri... Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası astığı iddialarıyla ilgili olarak  inceleme başlattı.

Son Dakika Magazin Haberleri... Şahan Gökbakar'a büyük şok! Ünlü sanatçının Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiindeki karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki bir profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

'ÖZEL MÜLK GİRİLMEZ' TABELASI ASMIŞTI

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya inceleme başlatıldı! | Video

SOSYAL MEDYADA VE BASINDA GENİŞ YER BULDU

Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında yer aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı.

20 GÜN ÖNCE BAKIM YAPTIRMIŞTI

Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. Öte yandan Gökbakar'ın 20 gün önce motor yatına Marmaris'te özel bir marinada bakım yaptırdığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Magazin Haberleri...Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya inceleme başlatıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA