Son Dakika Magazin Haberleri...Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya inceleme başlatıldı!

20 GÜN ÖNCE BAKIM YAPTIRMIŞTI

Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. Öte yandan Gökbakar'ın 20 gün önce motor yatına Marmaris'te özel bir marinada bakım yaptırdığı öğrenildi.