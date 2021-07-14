Son dakika haberleri: Sıla ve Ahmet Kural davasında karar verildi! Ahmet Kural’ın cezası belli oldu

Avukat Rezzan Epözdemir ise şunları dile getirdi: İddialarımız gerçek olduğu bir kez daha mahkeme kararıyla tescillendi. Sanık Ahmet Kural kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlarını işlediğinden bahis edildi. Geç kalınmış olsada bu yönüyle müvekkilimizi memnun etmesene her şeye rağmen Adalet tecelli etmiştir.