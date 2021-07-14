Son dakika haberleri: Sıla ve Ahmet Kural davasında karar verildi! Ahmet Kural’ın cezası belli oldu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu.
KARAR BOZULDU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, "Hakaret" ve "Tehdit" suçları yönünden bozdu. Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozdu.
CEZA İSTENDİ
Yapılan ilk duruşmada savcı mütalaa vermişti. Mütalaada,taraflar arasında tartışma yaşandığı, sanığın alınan rapora göre basit tıbbi müdahale ile yaraladığı. Ayrıca küfürlerde bulunduğu, "Seni Öldürürüm" tehdidinde bulunduğu ve sanığın üzerine atılı suçlamaları reddettiğini, tanığın "Ahmet evde bir kızı dövüyor" mesajı üzerine sanığın üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmakta. Sanığın üzerine atılı suçlamalardan 1 yük 5 aydan 5 yıla kadar ceza almasını talep edilmişti.
AYNI KARAR VERİLDİ
Geçtiğimiz celse tanıkların dinlediği davada mahkeme kararı verdi. Mahkeme, Ahmet Kural hakkında verilen eski kararı tekrar etti. Kural'a "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına, verilen hapis cezaları da ertelenmesine karar verildi.
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Ahmet Kural'ın avukatı kararı istinaf edeceklerini dile getirdi.
Avukat Rezzan Epözdemir ise şunları dile getirdi: İddialarımız gerçek olduğu bir kez daha mahkeme kararıyla tescillendi. Sanık Ahmet Kural kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlarını işlediğinden bahis edildi. Geç kalınmış olsada bu yönüyle müvekkilimizi memnun etmesene her şeye rağmen Adalet tecelli etmiştir.