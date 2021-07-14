Video Yaşam SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ahmet Kural'a Şarkıcı Sıla Gençoğlu davasında hapis cezası!

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ahmet Kural'a Şarkıcı Sıla Gençoğlu davasında hapis cezası!

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ahmet Kural'a Şarkıcı Sıla Gençoğlu davasında hapis cezası!
14.07.2021 | 15:34

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ahmet Kural'a Şarkıcı Sıla Gençoğlu davasında hapis cezası! 01:12
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ahmet Kural'a Şarkıcı Sıla Gençoğlu davasında hapis cezası! 14.07.2021 | 15:34
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Son dakika haberleri...Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu.

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