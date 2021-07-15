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Giriş Tarihi: 15.7.2021 16:11 Son Güncelleme: 15.7.2021 16:23

Feyza Civelek’in adrenalin dolu dakikaları!

Feyza Civelek’in adrenalin dolu dakikaları!

Son olarak "Sol Yanım" dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Feyza Civelek, yoğun geçirdiği sezon sonrası tatil sezonunu açtı. Rotasını Amerika'ya çeviren Feyza Civelek, hem dinlendi, hem de adrenalin dolu aktivitelerde bulundu. Six Flag Great Adventure Roller Coaster Tema Parkı’nda Slingh Shot adlı dev sapana binen güzel oyuncu, "Sanki uzaya çıkmışım gibi hissettim" dedi.

Sevilen oyuncu Feyza Civelek, geçen sezon 'Sol Yanım' dizisiyle yaşadığı yoğun temponun ardından tatil için ABD'yi seçti. Amerika'da hem dinlenen, hem de adrenalin dolu aktivitelerde bulunan Civelek, Six Flag Great Adventure Roller Coaster Tema Parkı'nda yürekleri hoplatacak görüntülere imza attı.

Slingh Shot adlı dev sapana binen ve 220 feet yüksekliğe fırlatılan oyuncu, büyük bir heyecan yaşadı.

Feyza Civelek’in adrenalin dolu dakikaları | Video

Civelek "Sanki uzaya çıkmışım gibi hissettim. Zaten kalp atışlarımı hızlandıracak şeyleri ve zirvede olmayı çok seviyorum. Yüksekler bizim işimiz.

Yeni sezondaki projemin de izleyiciyi böyle heyecanlandırmasını diliyorum" diyerek espri yaptı.

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Feyza Civelek’in adrenalin dolu dakikaları!
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