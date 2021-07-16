Son Dakika Magazin Haberleri... Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı!

Son Dakika Magazin Haberleri... 'Kara Melek'in Ertan'ı, Diriliş Ertuğrul dizisinin Ögeday'ı gibi daha birçok karaktere hayat veren ünlü oyuncu Kaan Çakır, bir süredir Bodrum'da hayatını devam ettiriyor. Ancak bugün ünlü oyuncu Kaan Çakır, büyük bir şok yaşadı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN BAŞLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı. Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü.

Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı! | Video