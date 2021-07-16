Son Dakika Magazin Haberleri... Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı!

Son Dakika Magazin Haberleri... 'Kara Melek'in Ertan'ı, Diriliş Ertuğrul dizisinin Ögeday'ı gibi daha birçok karaktere hayat veren ünlü oyuncu Kaan Çakır, bir süredir Bodrum'da hayatını devam ettiriyor. Ancak bugün ünlü oyuncu Kaan Çakır, büyük bir şok yaşadı.
ELEKTRİK KONTAĞINDAN BAŞLADIĞI TESPİT EDİLDİ
Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı. Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü.
Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı! | Video
YANGINA ÇATIDAN MÜDAHALE EDİLDİ
Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti. Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi.
ÜNLÜ OYUNCUYA TELEFONLA HABER VERİLDİ
İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı. Restoran çatısında hasar oluştu. Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a ise telefonla haber verildiği öğrenildi.