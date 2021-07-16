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Giriş Tarihi: 16.7.2021 17:58 Son Güncelleme: 16.7.2021 17:59

Son Dakika Magazin Haberleri... Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı!

İHA
Son Dakika Magazin Haberleri... Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ögeday karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kaan Çakır, bir süre önce İstanbul'dan Bodrum'a taşındı. Bodrum'da hayatına devam eden ünlü oyuncu Çakır, burada bir restoran açtı. Kaan Çakır'ın açtığı restoranda bugün yangın çıktı. Yapılan incelemelerin ardından yangının elektrik kontağından başladığı tespit edildi. İşte ayrıntılar...

Son Dakika Magazin Haberleri... 'Kara Melek'in Ertan'ı, Diriliş Ertuğrul dizisinin Ögeday'ı gibi daha birçok karaktere hayat veren ünlü oyuncu Kaan Çakır, bir süredir Bodrum'da hayatını devam ettiriyor. Ancak bugün ünlü oyuncu Kaan Çakır, büyük bir şok yaşadı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN BAŞLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı. Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü.

Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı! | Video

YANGINA ÇATIDAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti. Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi.

ÜNLÜ OYUNCUYA TELEFONLA HABER VERİLDİ

İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı. Restoran çatısında hasar oluştu. Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a ise telefonla haber verildiği öğrenildi.

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Son Dakika Magazin Haberleri... Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı!
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