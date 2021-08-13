Deniz Akkaya’dan eski eşiyle ilgili son dakika FETÖ iddiası!

GÜNAH BENDEN GİTTİ

Eski sevgilisi ve avukatını suçlayan Akkaya, "Ben ne böyle yapışkan bir avukat müsveddesi ne de baba müsveddesi gördüm. 'Ayşe bıktı artık yapmayın, şu çocuğu alet etmeyin kişisel hırslarınıza' dedim. Günah benden gitti" dedi.