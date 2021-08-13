Deniz Akkaya’dan eski eşiyle ilgili son dakika FETÖ iddiası!

Deniz Akkaya ve eski eşi arasındaki anlaşmazlıkta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
'ÇOCUĞUNU ALET EDİYOR'
Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgen'le arasındaki tüm gemileri yaktı! Ünlü manken, yurt dışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin'in 11 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını paylaşmaması için açtığı davaya sinirlenip şok bir açıklama yaptı.
GÜNAH BENDEN GİTTİ
Eski sevgilisi ve avukatını suçlayan Akkaya, "Ben ne böyle yapışkan bir avukat müsveddesi ne de baba müsveddesi gördüm. 'Ayşe bıktı artık yapmayın, şu çocuğu alet etmeyin kişisel hırslarınıza' dedim. Günah benden gitti" dedi.
'BUNUN HESABINI SORARLAR'
AKKAYA; "Türkiye'den kaçan FETÖ'cü yapı Londra'da saklanıyor. Burada uygunsuz işlere imza atanlara orada türlü dalavere ile oturum izni verilmesine bu kaçak arkadaşlar vesile oluyor...