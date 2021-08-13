Haberler Günaydın Haberleri Deniz Akkaya'dan eski eşiyle ilgili son dakika FETÖ iddiası!
Giriş Tarihi: 13.8.2021 07:24

Deniz Akkaya'dan eski eşiyle ilgili son dakika FETÖ iddiası!

Deniz Akkaya’dan eski eşiyle ilgili son dakika FETÖ iddiası!

Son dakika... Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin ile avukatını hedef aldı: “Türkiye’den kaçan FETÖ’cü yapı, Londra’da saklanıyor. Oradaki uygunsuz işlere imza atanlara türlü dalavere ile oturum izni verilmesine bu arkadaşlar vesile oluyor...”

Deniz Akkaya ve eski eşi arasındaki anlaşmazlıkta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

'ÇOCUĞUNU ALET EDİYOR'

Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgen'le arasındaki tüm gemileri yaktı! Ünlü manken, yurt dışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin'in 11 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını paylaşmaması için açtığı davaya sinirlenip şok bir açıklama yaptı.

GÜNAH BENDEN GİTTİ

Eski sevgilisi ve avukatını suçlayan Akkaya, "Ben ne böyle yapışkan bir avukat müsveddesi ne de baba müsveddesi gördüm. 'Ayşe bıktı artık yapmayın, şu çocuğu alet etmeyin kişisel hırslarınıza' dedim. Günah benden gitti" dedi.

'BUNUN HESABINI SORARLAR'

AKKAYA; "Türkiye'den kaçan FETÖ'cü yapı Londra'da saklanıyor. Burada uygunsuz işlere imza atanlara orada türlü dalavere ile oturum izni verilmesine bu kaçak arkadaşlar vesile oluyor...

Sen buradan kaçmış FETÖ suçlusu kişilere orada oturma izni alırsan sana da bunun hesabını sorarlar" dedi. Akkaya, şöyle devam etti: "Ayşe babasından eğitim masrafları dâhil hiçbir para almıyor. Açılan bu saçma salak davalar nedeniyle Ayşe, babasını her yerden blokladı!"

ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Akkaya'dan eski eşiyle ilgili son dakika FETÖ iddiası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA