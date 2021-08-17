ATV'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, yeni bir paylaşımda bulundu. Burak Özçivit, oğlunu at çiftliğine götürerek Karan'a büyük bir sürpriz yaptı.

KARAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ

Fahriye Evcen yeni dizisi için at binme dersi alırken baba- oğul da at çiftliğini ziyaret etti. Gördüğü atlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karan'a babası destek oldu.

Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğluyla at çiftliğini ziyaret etti! | Video