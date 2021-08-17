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Giriş Tarihi: 18.8.2021 00:05 Son Güncelleme: 18.8.2021 00:28

Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğluyla at çiftliğini ziyaret etti!

Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğluyla at çiftliğini ziyaret etti!

ATV’nin en çok izlenen fenomen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit, oğlu Karan’a büyük bir sürpriz yaptı. Fahriye Evcen yeni dizisi için at binme dersleri aldığı sırada oğlu Karan Özçivit de babasıyla birlikte at çiftliğini ziyaret etti. Burak Özçivit, sosyal medyada oğlu Karan’la bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda baba- oğul at çiftliğinde atlara havuç verdiği anlar yer aldı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, paylaşımın hemen altına, “Ailece sevdiğimiz doğrudur” notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. İşte sosyal medyada da ilgi çeken o paylaşım!

ATV'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, yeni bir paylaşımda bulundu. Burak Özçivit, oğlunu at çiftliğine götürerek Karan'a büyük bir sürpriz yaptı.

KARAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ

Fahriye Evcen yeni dizisi için at binme dersi alırken baba- oğul da at çiftliğini ziyaret etti. Gördüğü atlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karan'a babası destek oldu.

Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğluyla at çiftliğini ziyaret etti! | Video

BURAK ÖZÇİVİT'TEN YENİ PAYLAŞIM

Burak Özçivit, sosyal medyada oğlu Karan'la bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda baba- oğul at çiftliğinde atlara havuç verdiği anlar yer aldı.

"AİLECE SEVDİĞİMİZ DOĞRUDUR"

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, paylaşımın hemen altına, "Ailece sevdiğimiz doğrudur" notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

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Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğluyla at çiftliğini ziyaret etti!
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