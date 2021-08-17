ATV'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, yeni bir paylaşımda bulundu. Burak Özçivit, oğlunu at çiftliğine götürerek Karan'a büyük bir sürpriz yaptı.
KARAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ
Fahriye Evcen yeni dizisi için at binme dersi alırken baba- oğul da at çiftliğini ziyaret etti. Gördüğü atlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karan'a babası destek oldu.
Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğluyla at çiftliğini ziyaret etti! | Video
BURAK ÖZÇİVİT'TEN YENİ PAYLAŞIM
Burak Özçivit, sosyal medyada oğlu Karan'la bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda baba- oğul at çiftliğinde atlara havuç verdiği anlar yer aldı.
"AİLECE SEVDİĞİMİZ DOĞRUDUR"
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, paylaşımın hemen altına, "Ailece sevdiğimiz doğrudur" notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.